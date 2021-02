Musique : Le chanteur de reggae Tonton David est décédé

L’auteur de «Chacun sa route» est décédé à l’âge de 53 ans, mardi, suite à un AVC en gare de Metz dimanche dernier.

La suite de sa carrière a été plus confidentielle, malgré la sortie d’un Best Of en 2002 et de plusieurs albums jusqu’en 2009. Au cours des années 2010, le chanteur a continué à se produire en concert sur la scène francophone.