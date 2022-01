Clip de «The Storm» : Le chanteur de Stevans a pris l’eau pour une vidéo

Yvan Franel, leader du groupe romand d’electro-pop-rock Stevans, s’est mouillé pour tourner le clip de «The Storm».

«La vidéo de «The Storm» a été réalisée par le duo de réalisateurs de Dot-Linear, Benjamin Archier et Alban Rosset. Leur idée était de représenter en trois volets, parfois confondus, les tempêtes qui symbolisent les humeurs qu’on peut ressentir dans une vie», explique Yvan Franel, chanteur du groupe romand d’electro-pop-rock. Le Genevois est le seul membre de Stevans à apparaître dans le clip dont l’enregistrement a été épique. «Les réalisateurs ont eu la bonne idée de le tourner en plein air, le 1er décembre 2021. Il faisait -2 degrés. La vapeur qui sort de ma bouche est donc bien réelle, et les scènes finales sous la pluie le sont aussi. À 23h30, par ce froid, durant trente minutes sous la flotte, on peut dire que je me suis mouillé pour ce clip», se souvient-il en plaisantant.