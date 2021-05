Eurovision 2021 : Le chanteur du groupe italien ne s’est pas drogué

Le test de dépistage s’est révélé négatif. Le chanteur du groupe italien Måneskin, qui a remporté l’Eurovision, n’aurait donc pas pris de cocaïne devant les caméras.

Le chanteur du groupe italien Måneskin, qui a remporté l’Eurovision 2021, ne s’est pas drogué, a assuré l’organisateur du concours lundi, soulignant que le test de dépistage s’était avéré négatif. «Aucune consommation de drogue n’a eu lieu et nous considérons que l’affaire est close», a indiqué l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) dans un communiqué. Le chanteur italien Damiano David a accepté de se soumettre à un test de dépistage de drogue après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on le voit s’abaisser et toucher une table avec son nez, en pleine compétition samedi à Rotterdam, une posture assimilée par certains à une prise de cocaïne. Ces images ont été vues en direct à travers le monde.