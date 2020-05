Carnet noir

Le chanteur et musicien Mory Kanté n’est plus

L’artiste guinéen, connu pour le tube planétaire «Yéké yéké» dans les années 1980, est décédé d’une longue maladie vendredi à l’âge de 70 ans.

Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté, rendu mondialement célèbre par le tube «Yéké Yéké» dans les années 1980, est décédé vendredi à l’âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry, a annoncé son fils Balla Kanté.

Mory Kanté, surnommé le «griot électrique», a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde. «Yéké Yéké», l’un des plus grands tubes de l’histoire de la musique africaine sorti en 1987, s’est vendu à des millions d’exemplaires, et a atteint les sommets des hit-parades dans de nombreux pays.