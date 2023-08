Le chanteur genevois Luis Pinto sort son premier album

Quand nous l’avions rencontré pour la première fois, en 2018, Luis Pinto venait de sortir son premier single et rêvait d’une carrière internationale. Aujourd’hui âgé de 28 ans, l’artiste genevois s’apprête à présenter son premier album au public. «Puerta 13» sera disponible le 13 août 2023.

Qu’est-ce qui a changé pour vous en cinq ans?

Plein de choses. Je m’affirme beaucoup plus. Musicalement, je me concentre sur la pop latino et la bachata. J’ai participé à plusieurs festivals. La bachata m’a ouvert pas mal de portes.

Quel a été le déclic pour que vous osiez plus vous affirmer?

C’est venu petit à petit. Lors de ma première interview, je commençais, j’avais eu des problèmes avec un youtubeur français (ndlr: Seb la Frite qui s’était moqué de lui dans une vidéo). J’ai mûri et je me suis dit que si j’arrêtais tout et que je n’osais plus faire les choses, je ne vivrais plus. Je ne pouvais pas me permettre de donner raison aux gens qui critiquent. J’ai décidé de me prendre en main et j’ai monté ma petite équipe.

Comment alliez-vous la musique et votre métier d’infirmier?

Par passion, je fais tout (il rit). Durant la préparation de l’album, je sortais parfois du travail à 20h30 et j’allais ensuite en studio jusqu’à 2 ou 3 h du matin. Je rentrais, je dormais deux heures et je retournais travailler. Quand on veut quelque chose, il faut savoir faire des sacrifices.

Comment vous sentez-vous à l’approche de la sortie de ce disque?

J’ai hâte, je suis enthousiaste. Ça fait deux ans que je travaille dessus et je vais enfin pouvoir montrer à tout le monde ce que j’ai fait. On a vraiment bossé chaque titre dans le détail. Je me réjouis de connaître la réaction des gens.

Avez-vous songé à participer à des télécrochets pour vous faire connaître?