France : Le chanteur Jean-Luc Lahaye soupçonné de viols sur mineur

L’auteur du tube «Femme que j'aime», sorti dans les années 1980, se trouve actuellement en garde à vue à Paris, tout comme sa fille.

Jean-Luc Lahaye avait été condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure de 15 ans

Le chanteur Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue mercredi des chefs notamment de viol et d’agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et de corruption de mineurs, a indiqué à l’AFP le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.