VISITE PRIVÉE

Le chanteur latino Maluma nous ouvre les portes de sa villa

Cela fait des semaines que la superstar latino Maluma est confinée chez lui, à Medellín. Après une visite privée de sa villa, on n’a toutefois moins de mal à contenir notre pitié.

Le coronavirus n’épargne personne: pas plus le simple travailleur que l’un des plus célèbres musiciens latino du pays. C’est également le constat qu’à dû faire Maluma, l’une des plus grandes stars de musique latino en Colombie. Il n’a pas quitté sa villa de Medellín depuis trois semaines et est quasiment assigné à domicile.