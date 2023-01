Neuchâtel : Le chantier des Jeunes-Rives va enfin pouvoir débuter

Les oppositions survenues lors de la mise à l’enquête de 2021, provoquant un retard d’une année dans le calendrier, ont finalement pu être classées fin 2022, ouvrant la voie au travaux de gros-œuvre. Entretemps, la Ville a cependant déjà pu construire la batellerie, premier édifice du parc des Jeunes-Rives. Cette réalisation abrite à la fois des cabines du port de plaisance et un parking à vélos sur sa partie supérieure. En mars, l’édifice sera complété d’un long banc en bois. «La batellerie, avec ses matériaux locaux (ndlr: bois neuchâtelois), sa toiture photovoltaïque et ses usages multiples, illustre tout l’esprit du parc des Jeunes-Rives, avec ses marqueurs de durabilité, de mobilité active et d’adaptation au changement climatique», a précisé Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge du développement territorial, dans un communiqué.

Festi’neuch pas impacté

Le bâtiment du Douze-Septembre sera démoli en mars. Le chantier sera ensuite interrompu pendant l’été pour laisser le champ libre aux diverses activités sportives et culturelles dont Festi’neuch, ainsi qu’à la baignade sur des rives qui garderont leur aspect actuel. Entre l’automne 2023 et la fin du printemps 2024, le chantier portera sur l’aménagement et l’équipement de la nouvelle plage, ainsi que le lancement de la construction de deux établissements publics, le restaurant et le café-bain.