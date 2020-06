Le chantier du futur quartier des Vernets peut démarrer

Rédiger un nouveau commentaire

Post tenebras constructione 12.06.2020 à 13:11

Vu la densité du projet c’est effrayant .... Genève est déjà d’une densité affolante mais continuons à héberger du monde, y a encore un peu de verdure et quelques kilomètres avant les limites dû cantons à gratter ... C’était effectivement plus agréable et vivable il y a quelques années, dommage ...