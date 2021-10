Energie – Le chantier du parc éolien vaudois a débuté

Énergie : Le chantier du parc éolien vaudois a débuté

Les recours n’ayant pas abouti, la construction des six éoliennes prévues sur les hauteurs de Sainte-Croix démarre ce mercredi.

Plusieurs étapes

Situé à 1200 mètres d’altitude, le chantier se déroulera en plusieurs étapes, à des périodes saisonnières propices, précise Romande Énergie. Mais il restera dépendant des conditions météo, précise le groupe. La première étape du chantier, qui débute ce mercredi même, consiste en des travaux de génie civil dans le but de préparer les accès et les plateformes. Les habitants concernés par les impacts ont déjà été informés le 7 octobre dernier. D’autres séances d’informations sont prévues au fur et à mesure de l’avancement du projet et des étapes du projet.