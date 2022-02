Gare de Lausanne : Le chantier du siècle a de nouveau le vent dans le dos

Au grand soulagement du Canton et de la Ville de Lausanne, l’Office fédéral des transports et les CFF ont présenté des garanties permettant d’éviter tout retard dans le calendrier des travaux.

«Les demandes du Canton et de la Ville de Lausanne sont satisfaites.» Les choses sont rentrées dans l’ordre entre l’Etat de Vaud et la Confédération. Le Canton avait émis des craintes, en novembre, que ce qu’il appelait «la bureaucratie de Berne» provoque des retards sur le chantier de la gare de Lausanne, prévu sur dix ans pour un budget de 1,3 milliard de francs. L’Office fédéral des transports avait, pour sa part, nié tout formalisme excessif et pointé du doigt des «manquements dans le dossier de l’agrandissement de la gare». Les discussions nouées entre le Canton, la Ville, Berne et les CFF ont conduit à des décisions permettant de respecter le calendrier des travaux. «Des phases importantes du chantier vont ainsi avoir lieu avant la fin de l’année», se réjouit le Bureau d’information du Canton. «Des engagements ont été tenus. L’Etat de Vaud et la Ville de Lausanne restent vigilants pour que le calendrier soit respecté», a déclaré l’élue lausannoise Natacha Litzistorf.