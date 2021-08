Lausanne-Renens (VD) - Le chantier du tram va enfin débuter

13 millions de passagers par an, c’est la capacité du tram prévue à sa mise en service, avant d’être augmentée à terme à 18 millions. Le tramway devrait pouvoir doubler la capacité actuelle sur le réseau, sachant qu’une rame pourra contenir jusqu’à 300 personnes, que les bus à haut niveau de service (BHNS) mis en place depuis un an en contiennent 150, et un bus normal au maximum 100. Le tram remplacera deux lignes de bus aujourd’hui saturées, les 17 et 18, encore renforcées dernièrement par la 19. La fréquence prévue devrait être d’un convoi toutes les 6 minutes.

2026, c’est la date à laquelle canton, communes et TL espèrent mettre en exploitation le nouveau tram. Outre les aléas habituels des chantiers, un facteur pourrait mettre ce calendrier en danger: la mise à l’enquête des optimisations, soit les adaptations du projet déposé il y a neuf an. Le planning table sur une absence de recours au tribunal.

9 ans se sont écoulés depuis que le premier projet a été mis à l’enquête. Entre deux s’est déroulée l’épopée de feu la rampe Vigie-Gonin, qui condamnait la forêt du Flon. Les autorités ont finalement trouvé une solution qui préservait cette bande d’arbres, et un accord a été passé avec les acteurs concernés. Une nouvelle route n’est plus nécessaire en raison d’une baisse de trafic de 15% en ville, et quelques réaménagements mineurs sont à prévoir.

200 places de parc disparaîtront le temps du chantier. Un nombre considérable, mais faible selon les autorités en regard des près de 2000 places disponibles aux abords du tracé.

500 arbres environ devront être coupés, mais plus de 600 seront replantés. Le projet prévoit plus d’espaces verts et des arbres sélectionnés pour supporter le réchauffement climatique.

7h-18h, c’est l’horaire durant lequel se déroulera le chantier, avec ses nuisances sonores. Hors de ces heures, d’autres nuisances sont à prévoir, notamment la circulation réduite (mais maintenue en tout temps).

7 mois, c’est le temps durant lequel la ligne ferroviaire transportant les déchets de Tridel devra être coupée. Durant cette période, les poubelles lausannoises transiteront probablement en grande partie par camion, même si d’autres pistes sont encore à creuser.