Urbanisme - Le chantier prend place en Gare de Lausanne

Permis de construire en poche, le maître d’oeuvre a pu lancer les travaux préparatoires de la future gare de Lausanne ces derniers jours. Le chantier CFF commence à s’installer sur la place de la Gare, ainsi que du côté sud de l’édifice. La rue du Simplon est dorénavant fermée à la circulation, excepté pour les ayants droits. Si le premier coup de pioche est prévu pour la fin du mois, dans l’enceinte de la bâtisse, les magasins Aldi et Migros ont déjà dû plier bagage. Le parking du Simplon est lui aussi condamné depuis lundi dernier.

Mobility déménage

L’emplacement qui était jusqu’à présent réservé aux voitures du réseau de location Mobility – le plus grand du canton, avec près de 20 véhicules – a dû migrer. Pour répondre à la demande, l’entreprise suisse d’autopartage explique que «certains parkings existants ont été renforcés» dans les alentours, comme celui de Lausanne-Montbenon. De nouveaux emplacements ont été ouverts dans le quartier Sous-Gare, notamment à l’avenue des Acacias et à l’avenue Edouard Dapples, «afin de proposer des alternatives aussi proches que possible pour tous les utilisateurs», complète Stéphanie Gonzalez, porte-parole de Mobility.