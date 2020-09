Canton de Neuchâtel : Le chanvrier est condamné, sa jardinière naïve blanchie

Un homme de 55 ans devra rester 24 mois en prison pour avoir cultivé du cannabis grande échelle. Cent quarante-six armes avaient aussi été retrouvées chez lui.

Le cultivateur de chanvre, accusé d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et d’infraction à celle sur les armes, a été condamné ce vendredi à 24 mois de prison ferme par le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers. Une peine réclamée par le Ministère public.

«Le prévenu s’est rendu coupable d’une forme aggravée de trafic par métier», a déclaré la juge Estelle Zwygart. La police a retrouvé chez lui à St-Sulpice (NE) 24 kilos de marijuana dans 33 sachets qui auraient pu se vendre entre 3000 et 4000 francs le kilo.

La juge a également relevé qu’il y a un concours d’infractions, avec la violation sur les armes, dont 146 ont été retrouvées chez lui sans autorisation de détention et dont 107 manquaient à l’appel. L’accusé est «un passionné qui voudrait avoir le statut de collectionneur», mais il est loin de remplir les critères, vu «sa légèreté sur la question des armes».

Estelle Zwygart a rappelé qu’il a déclaré lors de l’audience que chaque vendredi chez lui «c’était l’apéro et qu’il achetait des armes». Selon elle, le sursis aurait été défavorable car «il n’est pas un novice et n’a aucune remise en question». Le prévenu, qui a fait 64 jours de détention préventive, retournera en prison car condamné à 24 mois ferme.

«Antécédents mauvais»

Contrairement au Ministère public, la juge n’a toutefois pas retenu la circonstance aggravante de bande – qui nécessite un minimum d’organisation, de répartition des tâches et de structures permanentes avec ses deux autres coaccusés. La jardinière, qui avait été chargée d’arroser les plants de chanvre et qui croyait avoir affaire à du CBD, une substance légale du chanvre, a été acquittée. «Des doutes importants et irréductibles restent mais la prévenue semble sincère», a déclaré la juge.