Cinéma : Le chapeau d'Indiana Jones rapporte 300’000 dollars aux enchères

L'emblématique couvre-chef porté par Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit a été vendu pour le double de son estimation.

Le fedora que l’acteur de 78 ans a porté dans le film de 1984, Indiana Jones et le Temple maudit, s'est vendu bien au-delà de son estimation lors d'une vente aux enchères de Prop Store à Los Angeles, mardi. Le chapeau emblématique du deuxième film de la série de films d'action à succès a rapporté le double des 150’000 $ estimés, selon la maison de vente aux enchères. Mais cette somme considérable reste en deçà du prix de vente du fedora du premier film de la saga, Les aventuriers de l'arche perdue, qui s'est vendu pour plus de 500 000 $ en 2015.

Les deux couvre-chefs sont très similaires, selon la maison de ventes. «Le costumier Anthony Powell et l'assistante costumière Joanna Johnston ont travaillé en étroite collaboration avec Herbert Johnson pour le mettre à jour en incorporant une couronne plus effilée que dans le film précédent.» Quant à son état, The Prop Store a déclaré qu'il était « excellent... montrant une légère usure avec quelques signes d'âge ».