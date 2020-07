Sécurité informatique

Le chargeur rapide, nouveau maillon faible des smartphones

En exploitant une faille du micrologiciel placé dans le dispositif d’alimentation, les cybercriminels peuvent mettre le feu aux appareils reliés.

Des chercheurs chinois en sécurité ont démontré qu’on pouvait endommager les batteries de smartphones en s’attaquant aux chargeurs rapides. Appelée BadPower, la technique est simple et rapide. Elle consiste à modifier les paramètres de charge par défaut pour fournir plus de tension que le périphérique récepteur ne peut gérer. Le micrologiciel échange en effet des données avec le smartphone connecté pour fixer la bonne vitesse de charge selon les capacités de l’appareil. Si une fonction de charge rapide n’est pas disponible, le chargeur rapide délivre le 5V standard. En revanche, si l’appareil peut gérer une tension plus importante, le chargeur rapide s’adapte jusqu’à 12 V, 20 V ou même plus, pour augmenter au maximum la vitesse et réduire le temps de charge. La batterie peut alors surchauffer, se déformer, fondre ou, pire, griller et mettre le feu à l’appareil qui l’embarque.