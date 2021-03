Au début des années 1970, Alfa Romeo présentait l’Alfasud, voiture absolument révolutionnaire qui a vite fait des adeptes. Cependant, sa réputation a souffert de problèmes de qualité et surtout de corrosion et sa variante break, la Giardinetta, n’est jamais sortie de sa niche. Pas étonnant qu’Alfa Romeo ait voulu revoir l’intégralité de sa copie pour le modèle suivant, d’autant plus que le constructeur avait repéré un segment d’achat encore plus intéressant pour l’héritière de l’Alfasud. «La bonne voiture au bon moment», était alors le credo d’Alfa Romeo.