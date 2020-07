Suisse

«Le charme et la qualité du séjour se perdent»

La façon dont la Suisse utilise les surfaces pour les bâtiments, les voies de transport ou les activités touristiques est vivement critiquée par le directeur de la Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage.

Le directeur de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (fp), Raimund Rodewald, critique l’utilisation des terres en Suisse. Selon lui, «le charme et la qualité du séjour se perdent dans de nombreux endroits».

L’industrie du tourisme insiste toujours qu’elle doit préserver les emplois et gagner de l’argent, et ce faisant, elle consomme le paysage, critique-t-il. Et d’illustrer: «Le V-Bahn de Grindelwald (téléphérique à double terminus sommital) par exemple, est censé amener un million de touristes par an au Jungfraujoch, mais il obstrue la vue de la face nord de l’Eiger».