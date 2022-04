Football : Le chassé-croisé entre City et Liverpool se poursuit

Brièvement en tête du classement de Premier League, samedi, après avoir battu Watford (2-0), Liverpool a vu Manchester City repasser devant en gagnant à Burnley (2-0).

Entre le quart de finale de Ligue des Champions et les deux affrontements directs avec son rival mancunien, en championnat, puis en demi-finale de la Coupe d’Angleterre, les rêves de quadruplé des Reds se jouent en bonne partie sur les semaines à venir.

Les hommes de Jürgen Klopp se présenteront avec un petit point de retard -- 72 contre 73 -- chez ceux de Pep Guardiola grâce à ce succès face au 18e et premier relégable, Watford.

Peu en jambes et semblant manquer de jus, ce qui n’est pas très surprenant après une trêve internationale, les Reds ont eu du mal à déstabiliser Watford et à se montrer réellement dangereux.

Trente-quatre secondes plus tard, à l’autre bout du terrain, Diogo Jota a bien coupé, de la tête, un centre de Joe Gomez, remplaçant à droite de Trent Alexander-Arnold, pour ouvrir le score (1-0, 22e).

City a réagit immédiatement

Dès la 5e minute, d’une superbe frappe, Kevin de Bruyne a placé son équipe aux commandes du match (1-0) et 20 minutes plus tard, après un une-deux entre de Bruyne et Sterling, ce dernier a centré pour Ilkay Gündogan qui a facilement doublé la mise (2-0, 25e).