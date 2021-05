Nidwald - Le chat Louis sauvé grâce à l’échelle des pompiers

Des miaulements ont attiré l’attention de passants qui se trouvaient non loin de l’autoroute A2 à Hergiswil (NW). Une patrouille de police a dès lors recherché la source de ces cris plaintifs et découvert qu’un chat se trouvait coincé, à 6 mètres de hauteur, dans une galerie antibruit en cours de rénovation. Vu l’accès difficile, les pompiers de Stans ont été appelés avec leur grande échelle. Ils ont démonté une partie du mur et réussi à attraper le chat. Grâce à un lecteur de puce, son propriétaire a pu être appelé et a pu emmener son chat prénommé Louis.