Animaux: Le chat sauvage colonise Vaud et Fribourg

Protégé depuis 1962, il a finalement échappé à l’extinction. Et, aujourd’hui, le chat sauvage d’Europe est en pleine expansion en Suisse. L’espèce colonise désormais de nouvelles régions du Plateau suisse et a été observée dans les Préalpes. Pour mieux comprendre le phénomène, des pièges-photos ont été installés entre le lac de Neuchâtel et le lac Léman durant l'hiver 2019-2020 et l'hiver 2021-2022.