Suisse : Le chat sauvage pourrait disparaître d’ici 200 ans

Une étude à laquelle ont participé les universités de Genève et de Zurich montre que l’animal va perdre son patrimoine génétique à force de s’accoupler avec des chats domestiques.

L’hybridation conduira à un remplacement génétique irréversible des chats sauvages et à l’impossibilité de les distinguer des chats domestiques. Un tel phénomène s’est déjà produit en Ecosse et en Hongrie, fait savoir mardi l’Université de Genève (UNIGE) dans un communiqué.

Les chats sauvages et les chats domestiques sont considérés comme deux espèces différentes. Malgré cette distinction, ils peuvent se croiser et avoir des chatons fertiles. Cette hybridation se fait toutefois au détriment de l’espèce la plus rare, dont le génome est peu à peu colonisé par les gènes de l’espèce la plus abondante.