Cressier (FR) : Le château a été acheté par un extrémiste de droite américain

Un blogueur misogyne et raciste a mis la main sur le bâtiment historique. Les autorités communales disent rester attentives mais ne pas avoir matière à intervenir à ce stade.

Le château de Cressier a trouvé preneur, et l’affaire fait jaser. Datant du XIIe siècle et mis en vente il y a plus d’un an, la bâtisse historique a été achetée par un représentant de la droite extrême américaine, a dévoilé le site de «24 heures» mercredi soir. Il s’agit, selon le quotidien vaudois, d’un célèbre blogueur américain, domicilié dans la Broye vaudoise et en vue sur internet. Il y développe ses idées aux tonalités suprémacistes blanches, disant par exemple que les Noirs ont un patrimoine génétique plus criminogène que celui des Blancs, des sympathies nationales-socialistes et des positions misogynes.