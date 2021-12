Australie : Le château gonflable emporté par le vent fait une sixième victime

Un garçon de 11 ans est mort à l’hôpital quelques jours après qu’un château gonflable a été projeté à 10 mètres du sol. La Tasmanie en état de choc.

«C’est avec le cœur très lourd que je confirme qu’un garçon de 11 ans est décédé à l’hôpital cet après-midi», a déclaré le commissaire de police de Tasmanie Darren Hine.» Nos pensées continuent d’aller à sa famille et aux familles et aux proches de tous les enfants impliqués pendant une période extrêmement difficile».

Avant lui, trois garçons de 12 ans et deux filles, de 11 et 12 ans, étaient morts dans la tragédie. Deux autres enfants sont toujours hospitalisés en état critique et un autre a pu rentrer chez lui.