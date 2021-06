Russie : Le château s’envole: éjectées, deux fillettes atterrissent sur la voie ferrée

Le vent? Une explosion? Une négligence? Les enquêteurs tentent de comprendre ce qui s’est passé ce week-end à Barnaul.

Deux petites filles de trois et quatre ans ont été hospitalisées dans un état critique, ce week-end à Barnaul (sud). Les enfants étaient en train de s’amuser dans un château gonflable monté près d’un centre commercial quand les attaches ont soudainement cédé. L’installation s’est envolée, éjectant les petits occupants qui se trouvaient à l’intérieur. Les deux fillettes ont été catapultées au-dessus d’une barrière en métal et ont atterri sur les voies de chemin de fer situées juste à côté.

Anna, 3 ans, souffre d’une commotion et d’une fracture de la colonne vertébrale. Vika, 4 ans, a subi une fracture du crâne et des lésions aux poumons et au ventre après une chute d’environ 5 mètres. Trois autres enfants ont été éjectés du château mais n’ont pas été blessés, indique le «Daily Mail». Dans un premier temps, les enquêteurs avaient déclaré que l’installation avait été victime de forts vents.