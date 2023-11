Le chauffage dans les CFF fait hurler certains passagers

À la maison, au bureau mais aussi dans les trains, il y a l’équipe des frileux et l’équipe qui a vite trop chaud. Un lecteur alémanique, qui appartient à cette dernière, s’agace. «Je prends tous les matins la S-Bahn entre Winterthour et Zurich. Ces jours, quand j’entre dans le train, je me prends une vague de chaleur dans la face. On ne peut presque plus respirer!» tonne-t-il.