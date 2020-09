Mokobé est bouleversé depuis quelques jours. Le fils de l’un de ses amis a été violemment renversé par un scooter, samedi 12 septembre 2020, en région parisienne. Souhaitant retrouver le responsable de cet accident, le rappeur du groupe 113 s’est exprimé le lendemain sur Twitter pour lancer un appel à témoins. «Hier à 20h55 au passage Irène Joliot-Curie à Vitry-sur-Seine, un scooter de grosse cylindrée de couleur sombre a percuté mon fils Ibrahim et a pris la fuite. J’appelle celles et ceux qui ont des renseignements à contacter la police. Sa plaque d’immatriculation commence par 750», a-t-il écrit en légende d’une photo poignante où l’on voit la jeune victime en piteux état, sur son lit d’hôpital.

À défaut de pouvoir lui donner des informations sur le chauffard, les fans de Mokobé, attristés par ce drame, ont été nombreux à l’encourager. «Gros soutien à la famille et au petit gars, j'espère qu'il s'en sortira et que la personne qui a fait ça prendra ce qu'elle mérite», lui a écrit l’un d’eux. «J'espère que ce petit va mieux. Vraiment. Et que le chauffard sera retrouvé», a renchéri un autre, ou encore: «Courage à vous et à ce petit ange.»