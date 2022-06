Berlin : Le chauffard qui a lancé sa voiture contre des piétons interné

L’homme de 29 ans qui a heurté volontairement des badauds dans la capitale allemande, tuant une femme et blessant 32 personnes, a été placé en hôpital psychiatrique.

Plus de trente personnes ont été blessées et une autre tuée par une voiture folle, à Berlin, mercredi.

Il fonce sur un groupe de 24 écoliers

Au volant d’un véhicule Renault, cet homme avait foncé sur un groupe de 24 écoliers originaires de la région de Hesse et qui effectuaient un voyage scolaire dans la capitale allemande, tuant leur enseignante qui les accompagnait. Le second enseignant se trouve «entre la vie et la mort», a encore indiqué le porte-parole, tandis que sept autres personnes sont grièvement blessées.

Le chauffard avait fini sa course en s’encastrant dans la vitrine d’une chaîne de parfumerie. Les faits se sont déroulés à proximité d’une des artères touristiques et commerçantes les plus fréquentées de Berlin, et à deux pas de la place où s’étaient déroulés, en décembre 2016, un attentat islamiste meurtrier.