France : Le chauffard qui a tué le fils du chef Yannick Alléno a été inculpé et écroué

L’automobiliste a été interpellé dimanche soir, après avoir percuté mortellement Antoine Alléno, fils du chef français multi-étoilé, alors qu’il conduisait une voiture volée, sans permis et ivre.

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et blessures involontaires aggravés (le suspect étant en état d’ivresse et ayant conduit malgré un permis de conduire annulé), dégradations, violences volontaires, vol et délit de fuite. Le suspect a été mis en examen de ces chefs par un juge d’instruction et écroué. Le Parquet a par ailleurs ramené à exécution deux autres peines de 6 et 3 mois d’emprisonnement déjà inscrites au casier judiciaire de cet homme, ce qui signifie qu’il devra exécuter ces 9 mois en prison.