Saint-Gall : Le chauffard qui avait fui était alcoolisé

Lundi de la semaine passée, un spectaculaire accident s’était déroulé près de la gare de Saint-Gall. Le conducteur a été retrouvé. Il avait volé la voiture. Le chien de la propriétaire s’y trouvait également.

La voiture avait été abandonnée après avoir passé par-dessus une balustrade et terminé sa course près des voies.

Elle a voulu aider

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le jeune homme avait sonné à la porte de la propriétaire de la voiture vers 4 heures 30. Il pleuvait beaucoup et il cherchait un abri. La femme a fini par lui ouvrir et lui a demandé de promener le chien car elle voulait dormir avant d’aller travailler et que le jeune homme l’avait dérangée. Afin que le jeune et le chien puissent rentrer après la balade, elle lui a remis son trousseau de clés. Mais au moment de partir au boulot: le chien, le jeune homme et la voiture avaient disparu!