Suisse alémanique : Le chauffard qui roulait à 230 km/h, une bouteille à la main a été arrêté

Des jeunes s’étaient filmés en décembre dernier en train de boire de l’alcool tout en commettant un excès de vitesse sur l’autoroute. Ils ont été retrouvés et arrêtés.

Quatre jeunes adultes se sont filmés en roulant à 230 km/h sur une autoroute suisse à la fin du mois de décembre dernier. La vidéo, diffusée sur le réseau social Instagram, montrait également le chauffeur de 23 ans fumer et tenir une bouteille à moitié vide de Jägermeister. D’après nos informations, l e groupe était en route pour Elm (GL) pour y faire de la luge.

Infractions multiples au code de la route

Les personnes arrêtées sont toutes de nationalité suisse. Elles sont âgées de 20 à 23 ans. Le conducteur vit dans le canton d’Argovie et les trois passagers dans celui de Zurich. Les quatre ont été interrogés par la police cantonale zurichoise et remis en liberté.

« Le conducteur fait l’objet d’une enquête pour de nombreuses violations du code de la route, et deux de ses compagnons pour leurs complicités. » La quatrième personne du groupe a été innocentée après l’interrogatoire en raison d’un manque de comportement criminel.

Sanction sévère prévue

Le conducteur a dépassé la vitesse maximale de plus de 80 km/h. D’après le code de la route, il encourt une peine de prison de un à quatre ans. « Comme il a dépassé les 200 km/h par deux fois, la peine devrait être alourdie en conséquence » , a déclaré Huwiler. Son permis lui a été retiré.

On n’en saura pas plus sur la manière dont a procédé la police zurichoise pour mettre la main sur les deux jeunes. Si ce n’est qu’il s’agit d’une enquête très complexe et que la procédure est encore en cours.