Vaud : Le chauffard qui voulait sauver la vie de son compagnon reconnu coupable

Le conducteur, flashé à plus du double de la vitesse autorisée à Prangins, n’a pas obtenu la clémence du tribunal. Il a écopé d’un an de prison avec sursis.

Ses explications n’ont pas convaincu le Tribunal de La Côte: l’automobiliste qui avait roulé à 102 km/h dans la localité de Prangins (VD), en juin 2020, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 1000 francs, rapporte «La Côte» . L’automobiliste avait été flashé vers 23h sur un tronçon où la vitesse est limitée à 50 km/h.

Le trentenaire a été reconnu coupable de délit de chauffard. Il avait expliqué qu’il avait été pris de panique car son compagnon, diabétique, faisait un malaise. Il n’avait pensé à rien d’autre qu’à atteindre le plus rapidement possible un endroit où il avait pu se procurer du sucre et du Coca.