Genève : Le chauffard roulait en toute illégalité, avec bébé à bord

Arrêté au terme d’une folle course poursuite, le mois passé, un multirécidiviste des infractions routières restera en détention provisoire au moins jusqu’au 25 avril prochain.

Le fou du volant avait mis les forces de l’ordre sur les dents, le 25 janvier dernier. Lors d’une course poursuite entre la douane de Chancy (GE) et Bernex (GE), un Vaudois d’une cinquantaine d’années avait accumulé les infractions (délit de fuite, vitesse excessive, feux rouges et stops grillés, circulation à contresens…) avant d’être interpellé. Les raisons de sa conduite n’avaient pas été précisées à l’époque. L’homme a en réalité voulu échapper à un contrôle de routine car il n’était pas en règle, révèle la « Tribune de Genève ».

Multirécidiviste des infractions routières, il était interdit de volant et les plaques de sa voiture étaient volées. Il avait aussi fumé du haschich et avait avec lui un couteau papillon, interdit en Suisse. Pour couronner le tout, il a fui avec à bord sa compagne, apeurée, alors qu’elle donnait le sein à leur bébé de 18 mois, qui n’était pas attaché. Déjà condamné par le passé pour séquestration et escroquerie notamment, cet Yverdonnois était sous le coup d’un sursis pour violation grave de la loi sur la circulation routière, lorsqu'il effectué sa course poursuite le mois dernier. Personne n’a été blessé. La détention provisoire du chauffard a été ordonnée au moins jusqu’au 25 avril.