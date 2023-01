Distance record: Le chauffeur de camion «Balint» a versé une larme à son arrivée

Une expérience pour le prouver

Ce trajet représente, à ce jour, la plus longue distance parcourue par un camion électrique commercial. Valentin «Balint» Schnell a voyagé pendant une semaine. Dans un véhicule diesel, cela aurait duré environ quatre jours, mais il s’agissait avant tout du premier voyage de ce type, et donc d’une expérience.

Lorsque «Balint» a pris la route, le 16 janvier, il ne savait pas s’il arriverait à destination. «Une partie du défi résidait dans la planification», avoue-t-il. Il devait respecter les temps de conduite et de repos, et les coordonner de manière à ce que les batteries puissent être rechargées pendant les pauses.

Pour Volvo Trucks, l’électrification fait incontestablement partie du chemin vers un transport sans CO₂. «Sur les quelque 150’000 véhicules fabriqués chaque année dans le monde, 2500 sont actuellement entièrement électriques», explique Remo Motta, responsable du marketing et de la communication de Volvo Group (Suisse) SA. En Suisse, le nombre de livraisons de camions électriques atteindra en 2023 un nombre à trois chiffres. Et pour l’année suivante, il s’attend déjà à un nombre à quatre chiffres dans notre pays. Volvo ne mise cependant pas uniquement sur la propulsion entièrement électrique. La marque investit également dans la technologie de l’hydrogène et dans les carburants synthétiques. Selon Volvo Trucks, les camions entièrement électriques sont, par exemple, particulièrement bien adaptés aux missions de collecte des déchets. Pour le transport lourd sur de longues distances, les moteurs à combustion continueront toutefois, pour l’instant, à tenir le premier rôle.

Une fois, il a failli se retrouver en panne

Il n’a pas non plus toujours pu compter sur la pleine puissance de chargement des stations. Ainsi, lors de ses quelque 20 arrêts, il a parfois dû faire des pauses de trois heures au lieu d’une seule. «J’ai souvent dû calculer où je prendrais ma prochaine pause», note-t-il.

Une seule fois, à Chiètres (FR), dernière étape avant l’arrivée et localité où se trouve le siège de l’entreprise de transport, il a même sué à grosses gouttes. «Le camion n’avait presque plus d’énergie, plus rien ne fonctionnait dans la cabine», se souvient-il. Malgré une batterie presque vide, il a tout de même réussi à s’en sortir – notamment grâce à Peter Krummen, qui a surveillé les systèmes à distance et donné des conseils pendant tout le trajet qui a permis d’établir ce record.