Grosse frayeur à Lausanne – Le chauffeur oublie de baisser ses perches et blesse deux piétons

Deux blessés légers

Deux personnes, qui s’engageaient sur un passage piéton, ont été touchées et légèrement blessées par la chute de ce câble. «Elles ont pu continuer leur chemin après que notre personnel sur place s’est assuré qu’elles allaient bien et transmis les informations pour le suivi de l’incident», précise une porte-parole de la compagnie. Les passagers du véhicule, eux, ont pu le quitter une fois que le conducteur a pu identifier qu’il n’y avait pas de danger électrique.

Les employés de la compagnie s’affairaient à rétablir la situation au plus vite, tout en informant les automobilistes agacés. Il faut dire que les avenues de Ruchonnet et de la Gare se sont très rapidement bouchées. La police municipale est intervenue pour le constat et pour tenter de limiter les perturbations sur la route. La circulation a par exemple été alternée sur l’avenue William-Fresse et le trafic a été fortement perturbé dans le sud de la ville.