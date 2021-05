Attalens (FR) - Le chauffeur Uber est coupable sur toute la ligne

Pour les juges, aucun doute: les faits se sont produits comme décrits par les victimes. «Le Tribunal retient que, durant le trajet de Lausanne à Attalens, le chauffeur Uber a caressé le visage de sa cliente, qu'il lui a appliqué son pouce sur la bouche et que, lorsqu'elle a tenté de le repousser, il lui a pris la main gauche et l'a plaquée sur son sexe en érection. Contrairement à la version des faits du prévenu, qui a varié et confine à l'invraisemblable, celle de la plaignante est demeurée constante et est totalement corroborée par l'enregistrement audio réalisé après les faits par la victime», peut-on lire dans le dispositif envoyé aux parties vendredi.