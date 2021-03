Classement : Le chauve le plus sexy du monde est…

Le prince William arrive en tête de ce classement réalisé selon les occurrences du mot «sexy» sur les recherches Google.

Un titre de plus pour l’héritier du trône britannique. Et cette fois, ce n’est pas un titre de noblesse. Le prince William a été élu «chauve le plus sexy de la planète» rapporte «The Sun». Une étude, réalisée par une clinique de chirurgie esthétique, s’est basée sur les recherches sur Google. Ainsi, William est apparu dans plus de 17 millions de résultats quand l’internaute a recherché une célébrité masculine chauve avec le mot «sexy» dans le moteur de recherche. Le Duc de Cambridge, 38 ans, devance dans ce classement le boxeur américain Mike Tyson, 54 ans, et l’acteur britannique Jason Statham, 53 ans.