Dîners clandestins à Paris : Le chef Christophe Leroy assure qu’aucun ministre n’y a participé

La diffusion vendredi d’un reportage par la chaîne privée M6 sur des dîners clandestins fastueux à Paris a déclenché une vive polémique. Le cuisinier aurait concocté un dîner au Palais Vivienne allant à l’encontre des mesures sanitaires en vigueur.

Lors de la perquisition menée mercredi à son domicile parisien, Christophe Leroy «a pu remettre un certain nombre de documents établissant que les prestations qu’il a effectuées l’ont été, comme la loi l’autorise, dans des domiciles privés et non pas dans des établissements recevant du public (ERP) de type restaurant», indique Me Thierry Fradet dans un communiqué.