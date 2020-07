Généraux confédérés

Le chef d’état-major veut rebaptiser les bases militaires

Malgré l’opposition de Donald Trump, le chef d’état-major américain est d’accord pour que les bases portant le nom d’anciens militaires sudistes soient rebaptisées.

Ce sont des décisions «politiques» qui ont conduit à baptiser ces bases militaires et il faudra de nouveau des décisions politiques pour les rebaptiser, a noté le général Milley devant une commission du Congrès. «Ce qui concerne l’armée, c’est le caractère clivant» de ces noms, a-t-il ajouté, rappelant que l’armée américaine est l’une des institutions où les minorités sont les plus représentées. Dans l’armée de terre, à laquelle appartiennent toutes ces bases, la proportion de militaires noirs est de plus de 20%, voire 30% dans certaines unités, a souligné le général Milley.