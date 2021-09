Hockey - Le chef-d'œuvre de Salavat Ufa

Quand tout s’enchaîne de la sorte, c’est tout simplement magnifique. En KHL, les Russes de Salavat Ufa se sont imposés 5-1 contre le Red Star Kunlun, équipe basée à Pékin en Chine. La rencontre a surtout valu pour la quatrième réussite des Russes, inscrite dans le troisième tiers. Il n’a fallu que huit secondes, six passes et quatre joueurs pour remonter la rondelle et déjouer toute la défense chinoise. C’est l’attaquant Pyotr Khokhryakov qui s’est trouvé à la conclusion du splendide l’effort collectif. Au classement, Ufa reste leader de la Conférence Est de KHL, avec six victoires en autant de rencontres. Seul le Dynamo Moscou (leader de la Conférence Ouest) a fait autant bien qu’Ufa jusqu’à présent.