Terrorisme : Le chef d’Al-Qaïda dans la péninsule Arabique toujours actif

Le leader d’Al-Qaïda dans la péninsule Arabique (Apap) semble être toujours actif, selon une vidéo récente le montrant, contrairement à un rapport des Nations Unies qui le disait en détention, ont affirmé jeudi le SITE Intelligence Group, et deux chefs de tribus.

Khalid Batarfi, dit Abou Miqdad el-Kindi et chef pendant environ un an de cette branche d’Al-Qaïda considérée comme particulièrement dangereuse, fait état de l’attaque des partisans de Donald Trump contre le Capitole intervenue le mois dernier, dans cette vidéo publiée mercredi.

Un rapport rendu au Conseil de sécurité des Nations Unies la semaine dernière affirme que Khalid Batarfi «a été arrêté en octobre au cours d’une opération à Gheïda (province de Mahra), qui a également entraîné le décès du commandant en second, Saad Atef el-Aoulaqi». Le document ne précisait pas par qui Batarfi a été capturé, ni ce qu’il est devenu depuis. Mais selon deux chefs de tribus dans la région d’Al-Bayda au centre du Yémen où Al-Qaïda est actif, il est fort probable que la personne arrêtée selon l’Onu soit un autre membre du groupe djihadiste.

Branche la plus dangereuse

Créé en 2009, Aqpa est considéré par les États-Unis comme la branche la plus dangereuse du réseau djihadiste. Elle a profité du chaos entraîné par la guerre en cours depuis 2014 au Yémen entre rebelles et pouvoir pour renforcer son emprise dans le sud et le sud-est du pays. L’organisation a mené ces dernières années des attaques au Yémen tant contre les rebelles Houthis que contre les forces gouvernementales.