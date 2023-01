Etats-Unis: Le chef de cabinet de Joe Biden devrait quitter ses fonctions

États-Unis : Le chef de cabinet de Joe Biden devrait quitter ses fonctions

Getty Images via AFP

Le chef de cabinet du président américain Joe Biden, Ron Klain, devrait bientôt quitter ses fonctions après deux années à ce poste très sensible et central à la Maison-Blanche, affirment plusieurs médias américains samedi.

Selon le New York Times, Ron Klain «confie en privé à ses collègues depuis les élections de mi-mandat de novembre qu’après une période éreintante et ininterrompue aux côtés de Joe Biden, qui remonte à la campagne de 2020, il est prêt à passer à autre chose». Le départ de ce collaborateur à l’un des postes les plus proches du président pourrait intervenir après le discours annuel sur l’état de l’Union de Joe Biden, prévu le 7 février, ajoute le quotidien new-yorkais.