Covid : Le chef de communication d’Alain Berset à l’origine des fuites

On s’en souvient: à de nombreuses reprises pendant la pandémie de Covid, la presse alémanique, et particulièrement le Blick, était au courant des décisions du Conseil fédéral avant même que celui-ci ne se réunisse pour en parler et n’annonce ses décisions lors de conférences de presse très suivies. On sait maintenant qui était probablement à l’origine de ces fuites. Il s’agirait de l’ex-chef de la communication d’Alain Berset, Peter Lauener, annonce samedi la Schweiz am Wochenende (article payant).