UE : Le chef de Frontex se défend d’avoir refoulé des migrants

Plusieurs enquêtes de médias européens avaient démontré que les candidats au voyage périlleux en mer méditerranée étaient régulièrement victimes de «pushbacks» illégaux.

L’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a été pointée du doigt en octobre dans une enquête de plusieurs médias, dont le magazine allemand Spiegel, qui l’accuse d’être impliquée dans des incidents de refoulement de bateaux de demandeurs d’asile par les garde-côtes grecs.

«Nous n’avons pas trouvé de preuve d’une participation active, directe ou indirecte, de la part du personnel de Frontex ou d’agents déployé par Frontex dans des refoulements», a déclaré le directeur exécutif de l’agence, mis sur le gril par les eurodéputés de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dont certains ont réclamé sa démission.

Le Français, qui s’exprimait par vidéoconférence, a souligné à plusieurs reprises que les autorités grecques étaient responsables du commandement de ces opérations. Il a indiqué leur avoir signalé et demandé d’enquêter sur deux «situations» en avril et juillet dans lesquelles Frontex soupçonnait des violations des droits fondamentaux. Il a également évoqué la situation «compliquée» en Méditerranée orientale en raison des conflits frontaliers entre la Grèce et la Turquie.