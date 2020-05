Zurich

Le chef de la chirurgie cardiaque sous enquête

L’Hôpital universitaire de Zurich soupçonne son directeur de la division de chirurgie d’avoir enjolivé les résultats de différentes études en raison d’un conflit d’intérêts.

Manque de transparence

L’hôpital universitaire ouvre désormais une procédure contre le professeur Maisano, soupçonné de fraude scientifique, indique l’établissement mardi à Keystone-ATS. Des experts externes devront établir si le principal intéressé a respecté l’intégrité scientifique dans les publications en question. Ses liens d’intérêt et ses activités annexes font aussi l’objet d’une enquête.

Le directeur de la chirurgie cardiaque est soupçonné d’avoir utilisé des implants de sociétés dans lesquelles il possédait une participation financière. Il n’aurait pas été transparent à cet égard, y compris face aux patients. Il n’aurait pas non plus établi correctement des rapports adressés à Swissmedic sur ces implants et aurait embelli les résultats d’études les concernant.