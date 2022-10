Allemagne : Le chef de la cybersécurité révoqué à cause de liens présumés avec la Russie

«Nous prenons très au sérieux» les allégations contre Arne Schönbohm, et «enquêtons de manière exhaustive» à ce sujet, a toutefois affirmé Sonja Kock.

«Absurdes»

Arne Schönbohm est mis en cause en raison de ses contacts présumés avec une association baptisée «Cyber-Sicherheitsrat Deutschland» (Conseil allemand de cybersécurité ou CSRD), elle-même soupçonnée d’avoir des liens avec les milieux du renseignement russe. L’association, cofondée en 2012 par M. Schönbohm et dont le siège est à Berlin, conseille les entreprises, agences gouvernementales et responsables politiques sur les questions de cybersécurité.