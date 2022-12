Documentaire «Harry & Meghan» : Le chef de la diplomatie britannique défend les «Royals»

Les premiers épisodes du documentaire se concentrent surtout sur le harcèlement des médias, les allusions racistes dans la presse et en ligne. Mais la suite de la série, diffusée jeudi, devrait évoquer avec encore plus en détail le manque de soutien de la part des «Royals» dont estiment avoir été victimes le fils cadet du roi Charles III et son épouse américaine et métisse. Harry et Meghan ont quitté en 2020 la famille royale et ont accusé la famille royale de manque de soutien et de racisme dans une interview choc sur la télé américaine l’année dernière.