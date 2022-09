Suède: le chef de la droite chargé de former un gouvernement

Suède : Le chef de la droite officiellement chargé de former un gouvernement

Ulf Kristersson a désormais pour «mission d’étudier les conditions pour former un gouvernement qui puisse être accepté par le Parlement». Il a prévenu que «cela prendrait un peu de temps».

Le leader du parti conservateur suédois des modérés, Ulf Kristersson, a été officiellement chargé, lundi après-midi, de tenter de former un gouvernement, après la victoire d’un bloc de droite et d’extrême droite aux élections législatives. Le président du Riksdag, le Parlement suédois, l’a désigné comme attendu pour réunir une majorité suffisante pour devenir Premier ministre et succéder à la sociale-démocrate Magdalena Andersson.