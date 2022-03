Birmanie : Le chef de la junte birmane promet d’«anéantir» les opposants

Le chef de la junte birmane a affiché sa détermination à lutter contre les opposants au régime, dimanche à l’occasion de «la journée des forces armées».

La junte «ne négociera plus (…) et anéantira jusqu’au bout» les groupes qui luttent pour renverser son pouvoir, a déclaré Min Aung Hlaing devant plus de 8000 soldats réunis à Naypyidaw, la capitale construite par l’ancienne junte au début des années 2000.