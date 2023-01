Mali : Le chef de la junte gracie les 49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet

Ces soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, qualifiés de «mercenaires», puis inculpés mi-août de «tentative d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État» et écroués. Trois d’entre eux, des femmes, avaient été libérées à la mi-septembre. Le 30 décembre, la justice malienne avait condamné ces femmes à la peine de mort par contumace, et les 46 soldats toujours détenus à vingt ans de réclusion criminelle.

Le texte précise que ces soldats avaient été condamnés pour «crimes d’attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’État, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur».